"Порядка 1,4 млрд рублей. Но что такое бюджет клуба? Правильно, трансферы, зарплаты игроков и всех остальных сотрудников, расходы на перелёты, "Торпедо-2", академия. Это ещё оплата тренировочных сборов, оплата тренировок в "Лужниках", гостиниц, когда мы заезжаем перед играми, гостиниц, которые на выездах, перелётов и много всего остального", - цитирует функционера "Чемпионат".
"Торпедо" стало чемпионом Футбольной национальной лиги в минувшем сезоне – москвичи набрали 75 очков в 38-ми матчах первенства. Благодаря этому "автозаводцы" получили право выступить в следующем розыгрыше Российской Премьер-лиги – в последний раз они играли в элитном дивизионе 7 лет назад.
Вместе с "Торпедо" повышение в классе заработали "Факел" и "Оренбург".
Президент "Торпедо" рассказал, каким бюджетом будет располагать клуб в предстоящем сезоне
Президент "Торпедо" Денис Маслов высказался о бюджете столичного клуба после возвращения в РПЛ.
Фото: РПЛ