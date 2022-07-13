"Считаю такое решение руководства клуба абсолютно справедливым и правильным. Тренер оценивается по результату. Это главный критерий. "Зенит" во главе с Семаком уже много лет становится чемпионом, сейчас выиграли Суперкубок", - сказал Колосков.
Напомним, сегодня петербуржцы официально объявили о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком на 3 года.
Сергей Богданович возглавил "Зенит" в 2018 году. За это время Семак вместе с "сине-бело-голубыми" стал 4-хкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и трёхкратным обладателем Суперкубка страны.
9 июля "Зенит" одолел "Спартак" в матче за Суперкубок (4:0). Голами отметились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Колосков - о продлении контракта с Семаком: правильное решение
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал продление контракта "Зенита" с Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"