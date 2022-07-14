Алаев назвал главный плюс Кубка России по сравнению с Кубком РПЛ

И.о. президента РПЛ Александр Алаев рассказал о выборе между Кубком России и Кубком лиги и назвал ключевое преимущество Кубка России.

Фото: ТАСС





Ранее стало известно, что в новом сезоне в России не будет проводиться дополнительный турнир Кубок РПЛ, которым предполагалось увеличить количество матчей на период отсутствия еврокубковых турниров. Вместо этого на общем собрании клубов Российской премьер-лиги было принято решение интегрировать предполагаемый формат Кубка РПЛ с большим количеством матчей в Кубок России.



СМИ: Кубка РПЛ в новом сезоне не будет, опубликованы ключевые решения общего собрания клубов



Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал решения общего собрания клубов РПЛ - До начала первой стадии Кубка России его формат будет официально утвержден. Время у нас есть, но в то же время мы ограничены. Новый турнир в лице Кубка лиги пришлось бы согласовывать с силовыми ведомствами, партнерами и так далее. Главный плюс Кубка России - он уже согласован, переговоры о новом формате гораздо легче проводить в разрезе турнира, который уже согласован, - передает слова Алаева Sport24 Ранее стало известно, что в новом сезоне в России не будет проводиться дополнительный турнир Кубок РПЛ, которым предполагалось увеличить количество матчей на период отсутствия еврокубковых турниров. Вместо этого на общем собрании клубов Российской премьер-лиги было принято решение интегрировать предполагаемый формат Кубка РПЛ с большим количеством матчей в Кубок России.