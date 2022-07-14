"Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей, а за повторное нарушение в течение сезона дисквалификацией от четырех до восьми матчей".
За плевок в судью игрок или представитель клуба получит дисквалификацию на шесть матчей. За повторение нарушения - 12 матчей.
Попытка оказания физического воздействия наказывается дисквалификацией на срок от трех до шести матчей, а за повторное нарушение - от 6 до 12 игр.
Оказание физического воздействия (за исключением умышленного толчка) на официальное лицо матча, совершенное игроком, будет наказываться дисквалификацией сроком от шести месяцев до двух лет и штрафом.
Напомним, новый сезон РПЛ стартует 15 июля игрой "Химки" - "Зенит". Победителем прошлого розыгрыша стал "Зенит". Вторым расположился "Сочи", третьим - "Динамо".
Источник: "Спорт-Экспресс"
РФС ужесточил наказания за оскорбление арбитров
РФС ужесточил наказания за оскорбление судей.
Фото: "Metaratings"