Ранее СМИ сообщили, что Набиуллин отстранен от работы с первой командой "Химок". Помимо этого, Эльмир не включен в заявку химчан на сезон-2022/2023.
"У нас спортивный принцип. Просто так никто никого не переведет. Он остается игроком "Химок". Никто не говорит, что это связано с нарушением дисциплины. Только спортивный принцип. У игрока еще есть дисквалификация, мы все это помним. В ближайшее время он нам не поможет", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Летом 2021 года на правах свободного агента Эльмир Набиуллин перешел в "Химки". В прошлом сезоне Набиуллин провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Напомним, КДК РФС дисквалифицировал Набиуллина на 6 матчей за фол, повлекший нанесение травмы вратарю "Уфы" Александру Беленову, в матче 27-го тура РПЛ сезона-2021/22. Возвращение Набиуллина ожидается к матчу 4-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2022/23, в котором "Химки" в гостях сыграют с "Торпедо".
В "Химках" назвали причину отстранения Набиуллина от тренировок с основной командой
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал отстранение защитника Эльмира Набиуллина от тренировок с основной командой
Фото: ФК "Химки"