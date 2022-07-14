"Переговоры по новому контракту? Нет, разговоров об этом пока не было… Останусь я или нет, зависит от позиции "Локомотива", предложат ли мне новый контракт — посмотрим по ходу сезона. Весной я кайфовал от футбола — хочется, чтобы так было всегда. Совпало все: и в психологическом плане, и в доверии ко мне", - цитирует футболиста "СЭ".
Соглашение "железнодорожников" с Живоглядовым рассчитано до лета 2023 года. Футболист защищает цвета "Локомотива", начиная с сезона 2019/2020 – до этого он играл в составе "Уфы".
Новый сезон Российской Премьер-лиги для "Локомотива" начнется 17 июля – москвичи примут на своем поле "Пари Нижний Новгород", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по столичному времени.
Живоглядов – о новом контракте с "Локомотивом": разговоров об этом не было
Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов высказался о своем будущем в команде.
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