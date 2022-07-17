По данным источника, "Интернасьонал" запрашивает за трансфер Мойзеса 2,5 млн евро. Отмечается, что клубы близки к тому, чтобы договориться о предстоящем трансфере.
Напомним, в этом месяце появилась информация, что ЦСКА заинтересован в приобретении бразильского защитника Мойзеса. В марте этого года ему исполнилось 27 лет. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за клуб во всех клубах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мойзеса в 1,6 млн евро. Его контракт с "Интернасьоналом" рассчитан до декабря 2024 года.
Источник: Metaratings
Источник: "Интернасьонал" хочет получить получить 2.5 млн евро от ЦСКА за Мойзеса
Стало известно, сколько "Интернасьонал" рассчитывает получить от ЦСКА за защитника Мойзеса.
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