"Переход Рыбуса в "Спартак"? Мне сложно судить, это то решение, которое Мацей принял сам. Могу сказать, что немножко разочарован. Он был одним из моих близких друзей, жаль, что он покинул наш клуб. И вдвойне обидно, что перешел к нашему конкуренту "Спартаку", - цитирует Изидора "СЭ".
Напомним, контракт Мацея Рыбуся с "Локомотивом" истек по окончании предыдущего сезона. Польский защитник не смог договориться с "железнодорожниками" о новом соглашении. В итоге Рыбусь в межсезонье подписал двухлетний контракт со "Спартаком".
Рыбусь дебютировал за "Спартак" в РПЛ в первом туре против "Ахмата" (1:1). Защитник в концовке первого тайма получил две желтые карточки, оставив свою команду доигрывать в меньшинстве.
Изидор - об уходе Рыбуся в "Спартак": немножко разочарован, он перешел к нашему конкуренту
Форвард "Локомотива" Вильсон Изидор оценил уход Мацея Рыбуся в "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"