Матчи Скрыть

Сделать ставку

В "Зените" рассказали, уйдет ли Мостовой в "Сочи" на правах аренды

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о возможности ухода полузащитника Андрея Мостового в "Сочи" на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"
"Андрей Мостовой уйдёт в аренду в "Сочи"? Это фейк. Он игрок "Зенита". Тут не о чем говорить", - цитирует функционера Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Сочи" хочет арендовать Мостового у "Зенита", но против сделки выступает главный тренер питерцев Сергей Семак. Российский полузащитник ранее уже выступал в составе сочинцев в сезоне 2019/2020 на правах аренды.


Мостовой Ан Зенит Сочи Медведев
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

"Фиорентина": трансфер Кокорина – ошибка 1
Игрок "Сочи" Макарчук рассказал, предлагал ли ему Федотов перейти в ЦСКА 2
Кузнецов: Баринов уехал бы в "Валенсию", если бы было конкретное предложение
Адвокат Добровинский: "Динамо" купило двух центральных защитников и опорника – это легионеры 3
Кордоба ответил на вопрос, собирается ли остаться в "Краснодаре"
Посещаемость первого тура РПЛ по сравнению со стартом сезона 2019/2020 упала почти в 3 раза 5
Макарчук: не жалею, что не перешел "Спартак". Если еще раз не позовут, ничего страшного 1
Источник назвал срок, на который выбыл защитник "Краснодара" Кайо из-за травмы 1
Йоканович рассказал, сможет ли "Динамо" рассчитывать на Шиманьского в этом сезоне 2
Игрок "Пари НН" Калинский – о ничьей с "Локомотивом": выходили играть на победу
Карпин – о ничьей "Ростова": мы должны не выпускать "Динамо" с их половины поля? Это не команда, что ли? 5
"Все рады, что "Зенит" не с первого тура на первом месте". Аршавин – об интриге в РПЛ 12
СМИ: Иван и Мантуан вылетели в Санкт-Петербург и в ближайшее время прибудут в расположение "Зенита" 2
В "Зените" рассказали, уйдет ли Мостовой в "Сочи" на правах аренды 1
Хохлов - о матче "Динамо" - "Ростов": ничейный результат абсолютно закономерен 3 эксклюзив
Йокановичу приготовили холодный душ, Комличенко не праздновал гол в ворота «Динамо»
В "Динамо" прокомментировали слухи об интересе к Баринову и Оздоеву
Защитник "Ростова" Прохин: Федотов в ЦСКА не звал, Семак в "Зенит" - тоже 1
Ахметов: обыграем "Спартак"? Конечно 5
Тренер "Краснодара": Сафонов доказал, что он лучший вратарь чемпионата 1
Карпин: задач бороться за чемпионство у нас нет. Нужно избежать вылета и стыков 6
Йоканович: могли отложить трансфер Комличенко на время после игры с "Ростовом". Не знаю, почему этого не сделали 2
Первая сенсация. "Краснодар" не смог обыграть "Факел" 3
Тренер "Динамо" Йоканович: "Ростов" выглядел лучше нас, мы были близки к проигрышу 1
"Продолжайте жечь!" Губернатор Воронежской области поблагодарил игроков "Факела" за матч с "Краснодаром" 6
Сафонова признали лучшим игроком матча с "Факелом"
Голы Ионова и Сперцяна не помогли "Краснодару" обыграть "Факел" 10
Гол Комличенко принес "Ростову" ничью в матче с "Динамо" 10
Игнатьев: «Локомотив» подстроился под тот игровой ритм, который устраивал «Пари НН» эксклюзив
Цорн: Иван Игнатьев очень хорошо себя показывает. Примем решение в конце следующей недели 6
Все новости
-