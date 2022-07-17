"Андрей Мостовой уйдёт в аренду в "Сочи"? Это фейк. Он игрок "Зенита". Тут не о чем говорить", - цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Сочи" хочет арендовать Мостового у "Зенита", но против сделки выступает главный тренер питерцев Сергей Семак. Российский полузащитник ранее уже выступал в составе сочинцев в сезоне 2019/2020 на правах аренды.
В "Зените" рассказали, уйдет ли Мостовой в "Сочи" на правах аренды
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о возможности ухода полузащитника Андрея Мостового в "Сочи" на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"