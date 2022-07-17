"Мог ли перейти в ЦСКА за Федотовым? Зачем говорить о том, чего не было? Не звал ли меня Федотов? Ко мне никто не обращался", - цитирует Макарчука Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что после ухода Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА состав "армейцев" может пополнить Макарчук.
Футболист пополнил состав "Сочи" минувшей зимой. В предыдущем сезоне Российской Премьер-лиги он принял участие в 10-ти матчах южан и отметился двумя голами.
Игрок "Сочи" Макарчук рассказал, предлагал ли ему Федотов перейти в ЦСКА
Защитник "Сочи" Артем Макарчук высказался о вероятности перейти в ЦСКА.
Фото: РПЛ