Посол Нигерии: мы открыты к сотрудничеству с Россией. Можем нанимать и российских тренеров

Посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху заявил о том, что его страна готова к сотрудничеству с РФС.

Фото: Global Look Press





Ранее ФИФА и УЕФА лишили российские сборные и клубы участия в еврокубках, а легионерам разрешили замораживать контракт с нашими командами на год и переходить в европейские лиги без их согласия.



На данный момент в России продолжают выступать футболисты из Нигерии. Виктор Мозес продолжает защищать цвета московского "



Источник: "Если они (футболисты и тренеры) этого захотят, мы открыты к такому сотрудничеству… Нигерия нанимает иностранных тренеров, если считает их подходящими, так что вполне может нанимать и российских", - сказал Шеху.Ранее ФИФА и УЕФА лишили российские сборные и клубы участия в еврокубках, а легионерам разрешили замораживать контракт с нашими командами на год и переходить в европейские лиги без их согласия.На данный момент в России продолжают выступать футболисты из Нигерии. Виктор Мозес продолжает защищать цвета московского " Спартака ". В первом туре РПЛ он забил за 10 минут до коцна и вырвал ничью для "красно-белых".Источник: "РИА Новости"