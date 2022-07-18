Матчи Скрыть

Сделать ставку

Посол Нигерии: мы открыты к сотрудничеству с Россией. Можем нанимать и российских тренеров

Посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху заявил о том, что его страна готова к сотрудничеству с РФС.
Фото: Global Look Press
"Если они (футболисты и тренеры) этого захотят, мы открыты к такому сотрудничеству… Нигерия нанимает иностранных тренеров, если считает их подходящими, так что вполне может нанимать и российских", - сказал Шеху.

Ранее ФИФА и УЕФА лишили российские сборные и клубы участия в еврокубках, а легионерам разрешили замораживать контракт с нашими командами на год и переходить в европейские лиги без их согласия.

На данный момент в России продолжают выступать футболисты из Нигерии. Виктор Мозес продолжает защищать цвета московского "Спартака". В первом туре РПЛ он забил за 10 минут до коцна и вырвал ничью для "красно-белых".

Источник: "РИА Новости"


Нигерия Россия
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Агаларов оценил шансы на возвращение "Уфы" в Премьер-Лигу
Макарчук: с "Зенитом" можно бороться, почему нельзя-то?
Полузащитник "Торпедо" Иван Енин рассказал, как обыгрывать команды уровня "Сочи" 1
Голенков - о ничьей с "Динамо": обидно уезжать из Москвы с одним очком
Семак сравнил состав "Зенита" с подбором игроков, который был у Спаллетти 3
Кечкеш: отсутствие еврокубков не означает, что РПЛ стала слабее
Посол Нигерии: мы открыты к сотрудничеству с Россией. Можем нанимать и российских тренеров
Мостовой: не понимаю, как Дзюба не нужен ни одному клубу РПЛ 10
Изидор: не могу сказать, что "Локомотив" плохо играл с "Пари НН", но мы хотели взять три очка
"Мы дожили до этого прекрасного дня. Браво, Роберт". Крыховяк прокомментировал трансфер Левандовски в "Барселону" 2
Результаты конкурса прогнозов авторов и читателей Rusfootball после 1 тура РПЛ 6
Изидор: мой кумир - Тьерри Анри. Гол, который я забил "Пари НН", в его стиле
Источник: Шиманьски может перейти в "Фейеноорд" 1
Варела: у меня контракт с "Динамо". Готов отыграть в этой команде весь сезон
Семак высказался о новичках "Зенита" Иване и Мантуане 2
Полузащитник "Химок" Зуев: "Зенит" нас недооценил, чуть вальяжно вышли на поле 8
Бальбуэна, приостановивший контракт с "Динамо", перешел в "Коринтианс"
Бека-Бека: у "Локомотива" есть все шансы на чемпионство 5
Агент Новосельцева: ситуация с поиском клуба самая продвинутая 1
Терюшков: рассмотрели бы вариант с Дзюбой в "Химках", если его зарплатные ожидания снизятся
"Без нашего согласия никакой трансфер невозможен". В ЦСКА прокомментировали слухи о переходе Фернандеса в "Сантос" 3
Агент Кравцова: будущее Кирилла напрямую зависит от ситуации с Венделом 2
"Милан" подписал новый контракт с Ибрагимовичем. В этом году ему исполнится 41 год 5
Агент Фернандеса отреагировал на информацию о переходе Марио в "Сантос"
Хасимото, который приостановил контракт с "Ростовом", стал игроком испанской "Уэски"
Агент рассказал, контактировал ли с ним ЦСКА на предмет трансфера бразильца Савио
«Армейцы» в топе, Рыбус подвёл «Спартак». Сборные лучших игроков и неудачников 1-го тура 8
Источник: Марио Фернандес подпишет контракт с "Сантосом" 4
Бушманов назвал причину спада в игре Федора Чалова
В "Нефтчи" ответили на вопрос о переговорах с Дзюбой 1
Все новости
-