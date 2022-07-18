- Позор ли для "Спартака" - сгореть 0:4 в Суперкубке? Для нынешнего "Спартака" - просто реальное положение дел. Увидел ли я мысль в игре команды Абаскаля? Я изначально говорил: новый тренер - это шило на мыло. Что Руй Витория, что Ваноли, что Абаскаль. Сейчас можно уже даже фамилию не называть: просто "очередной тренер". Я не вижу моментов, которые перевернули бы сознание и заставили команду заиграть в совершенно другой футбол. Не вижу магии, - передает слова Филимонова Sport24.
В июне 2022 года в московском "Спартаке" сменился главный тренер. Место 49-летнего итальянца Паоло Ваноли, покинувшего клуб, занял 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под руководством Абаскаля красно-белые разгромно уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:4 в матче за Суперкубок России. В стартовом туре чемпионата России "Спартак" сыграл на выезде вничью с грозненским "Ахматом" (1:1), уступая по ходу встречи и отыгравшись в численном меньшинстве. В текущей турнирной таблице москвичи с 1 набранным очком находятся в большой группе команд с одинаковыми показателями, занимающих места с 6 по 13.
Филимонов: для нынешнего "Спартака" 0:4 от "Зенита" - просто реальное положение дел
Экс-голкипер "Спартака" Александр Филимонов прокомментировал текущую ситуацию в команде.
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