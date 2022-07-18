- Прошел всего один тур, а потому рано делать какие-либо выводы. Давайте подождем, когда минует хотя бы 3-4, и тогда уже будем судить. Вероятно, мы увидели просто некий локальный всплеск. Просто аномально много выстрелов достигли цели, - передает слова Кобелева RT.
В 8 матчах 1 тура Российской премьер-лиги было забито 24 гола, что составляет в средне 3 забитых мяча за одну игру, при этом ни в одной из стартовых встреч количество голов не составило менее 2. Единственной командой, которая не смогла забить, стал екатеринбургский "Урал", уступивший на выезде ЦСКА со счетом 0:2, все остальные 15 клубов отличились как минимум 1 раз.
Кобелев прокомментировал высокую результативность 1 тура РПЛ
Экс-главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказал мнение о большом количестве голов, забитых в первом туре чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА