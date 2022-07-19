"Спартак" будет добираться до Краснодара на самолете через Ставрополь", - цитирует Sport24 главу пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.
Встреча между "Краснодаром" и "Спартаком" состоится в ближайшую субботу, 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В первом туре Российской Премьер-лиги "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). Виктор Мозес забил на 85-й минуте спас красно-белых от поражения.
Команда Гильермо Абаскаля играла в меньшинстве с конца первого тайма после удаления Мацея Рыбуся.
"Спартак" будет добираться до матча с "Краснодаром" самолетом через Ставрополь
Стало известно, как "Спартак" будет добираться до матча с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"