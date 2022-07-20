"Сказали: "Второе-третье место". Но наша миссия и реальная задача — стать чемпионами. Понятно, что будет сложно. Но все возможно в этой жизни пока мы живем… Сейчас сложно говорить будем ли мы чемпионами или нет. Будем работать, как в прошлом сезоне, и будем надеяться на положительный результат в каждой игре и в конце сезона", - цитирует Жоазиньо "КП Спорт".
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-лиги "Сочи" под руководством Владимира Федотова стал серебряным призером турнира. Летом Федотов ушел в ЦСКА на должность главного тренера, в новый тренерский штаб сочинцев вошел Вадим Гаранин. В первом матче нового розыгрыша чемпионата страны южане одержали победу над "Торпедо" со счетом 3:1.
23 июля "Сочи" предстоит в гостях сыграть против ЦСКА, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Жоазиньо: реальная задача "Сочи" в новом сезоне – стать чемпионами РПЛ
Полузащитник "Сочи" Жоазиньо высказался о целях команды на начавшийся сезон.
Фото: Getty Images