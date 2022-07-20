"По поводу Хендрикса к нам не обращались", — цитирует Зеленова Metaratings.
Минувшей зимой Хендрикс был арендован у "Спартака" "Фейеноордом". 27-летний полузащитник принял участие в девяти играх клуба в чемпионате Нидерландов и забил гол.
"Спартак" начал новый сезон Российской Премьер-лиги с ничьей против "Ахмата" - 1:1. Теперь подопечные Гильермо Абаскаля сыграют в гостях с "Краснодаром" - матч запланирован на 23 июля и начнется в 20:00 мск.
В "Спартаке" ответили на вопрос о возможности досрочного возвращения Хендрикса из аренды
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о досрочном прекращении аренды полузащитника красно-белых Йоррита Хендрикса.
Фото: "Спартак"