"ЦСКА со мной не контактировал. Каан останется в "Сассуоло", – сказал Акан.
Ранее Роман Нагучев заявил, что "армейцы" подпишут турецкого защитника Каана Айхана.
В сезоне-2021/2022 Айхан провёл в Серии А 23 матча и отметился в них одним забитым мячом. "Сассуоло" в прошлом сезоне заработал 50 очков и занял 11 место в турнирной таблице.
ЦСКА открыл сезон-2022/2023 игрой против "Урала". Москвичи одержали победу над екатеринбуржцами со счётом 2:0. Голами отметились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.
Источник: "Чемпионат"
Агент Айхана: ЦСКА со мной не контактировал. Каан останется в "Сассуоло"
Агент защитника "Сассуоло" Каана Айхана прокомментировал возможный переход своего клиента в ЦСКА.
Фото: TRTSpor