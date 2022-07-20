- В молодом ЦСКА уже почувствовал себя старым. Думал, что Кучаев и Обляков гораздо старше, что им лет 29-30, так что удивился, узнав их возраст! Но то, что у нас молодая команда, дает свои плюсы. Плюс опытные игроки в ЦСКА есть: Набабкин, Щенников, Заболотный, капитан Игорь Акинфеев. У этих ребят большой опыт за плечами. Так что ЦСКА - это микс опыта и молодости, - передает слова Гайича "Чемпионат".
26-летний сербский правый защитник Милан Гайич перешел в ЦСКА из белградской "Црвены Звезды" на правах свободного агента. В прошедшем сезоне на его счету 43 матча за свой клуб во всех турнирах, 1 забитый гол и 10 результативных передач. За ЦСКА футболист успел провести 1 матч - домашнюю встречу 1 тура РПЛ с "Уралом" (2:0), которую Гайич отыграл полностью. Полузащитникам красно-синих Ивану Облякову и Константину Кучаеву в июле и марте 2022 года соответственно исполнилось по 24 года.
26-летний Гайич: в молодом ЦСКА почувствовал себя старым. Думал, Кучаеву и Облякову лет 29-30
Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о возрастном составе своей новой команды.
Фото: ПФК ЦСКА