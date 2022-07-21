СМИ: таксист вернул голкиперу "Баварии" Нойеру забытый в машине бумажник, игрок отблагодарил его только футболкой

Таксист вернул вратарю "Баварии" Мануэлю Нойеру забытый в его автомобиле кошелек, в котором находились карточки и денежные средства.

Фото: Getty Images

По информации источника, в кошельке находилось около 800 евро наличными и все кредитные карты игрока.



Сообщается, что таксист узнал голкипера и попытался вернуть ему кошелек. Он ездил по местам, где мог находиться Мануэль, но не смог его обнаружить. В общей сложности таксист преодолел 120 км. Позже он отдал потерянные вещи помощнику Нойера.



Через две недели таксист получил благодарность от вратаря - Нойер выслал ему свою футболку.



"Такая награда - это издевательство! У меня четверо детей. Я ничего не могу сделать с этой майкой", - сказал таксист.



Вратарь Мануэль Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. В мюнхенский клуб он перешел из "Шальке". В прошлом сезоне 36-лентий голкипер провел 39 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей, в 14 играх он оставлял свои ворота "сухими". В общей сложности за мюнхенцев он сыграл в 472 матчах, пропустив в них 370 мячей. Контракт Мануэля с "Баварией" рассчитан до лета 2024 года, его рыночная стоимость оценивается в 15 млн евро.



Также на счету Нойера 113 матчей в футболке национальной команды Германии.



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