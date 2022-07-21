С помощью него человек пытался заснять тренировку "сине-бело-голубых".
Заметив квадрокоптер, персонал центра нажал на тревожную кнопку, на которую среагировали сотрудники Росгвардии. Нарушитель был доставлен в отделение полиции.
"Зенит" открыл чемпионат игрой против "Химок" на "Арене Химки". Встреча завершилась ничьёй 1:1. На гол Вендела в составе хозяев отличился Резиуан Мирзов.
Источник: "78.ru"
Задержан человек, пытавшийся проследить за тренировкой "Зенита"
Мужчина запустил летальный аппарат над тренировочной базой "Зенита".
Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области