Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
14:00
АкронНе начат
Динамо Мх
16:15
РодинаНе начат
Динамо
18:30
СпартакНе начат
Балтика
20:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Урал
15:00
КАМАЗНе начат

"Очень важный шаг на пути к титулам". Игрок ЦСКА - о победе над "Зенитом"

Защитник ЦСКА Жоао Виктор прокомментировал победу над "Зенитом" в 7-м туре чемпионата России (2:1).
Фото: ПФК ЦСКА
"Наша цель — побеждать в каждом матче и брать титулы.

Пока что мы еще ничего не добились, вся работа впереди, но победа над "Зенитом" — это очень важный шаг на пути к титулам", - сказал Жоао Виктор.


ЦСКА переиграл на выезде "Зенит" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра на "Газпром Арене" завершилась со счетом 2:1.

Таким образом "армейцы" в семи стартовых турах чемпионата набрали 15 очков и переместились на второе место в турнирной таблице. На сегодняшний день москвичи уступают только "Краснодару", у которого на 4 балла больше.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится