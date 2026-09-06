"Очень важный шаг на пути к титулам". Игрок ЦСКА - о победе над "Зенитом"

Пока что мы еще ничего не добились, вся работа впереди, но победа над "Зенитом" — это очень важный шаг на пути к титулам", - сказал Жоао Виктор.
ЦСКА переиграл на выезде "Зенит" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра на "Газпром Арене" завершилась со счетом 2:1.
Таким образом "армейцы" в семи стартовых турах чемпионата набрали 15 очков и переместились на второе место в турнирной таблице. На сегодняшний день москвичи уступают только "Краснодару", у которого на 4 балла больше.
Источник: Metaratings