Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
14:00
АкронНе начат
Динамо Мх
16:15
РодинаНе начат
Динамо
18:30
СпартакНе начат
Балтика
20:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Урал
15:00
КАМАЗНе начат

Орлов ответил, справедлив ли результат в матче "Зенита" с ЦСКА

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями по итогам центрального матча 7-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Справедлив ли результат? Счет на табло. Надо поздравить ЦСКА. "Армейцы" — молодцы.

Перетерпели в первом тайме и использовали свой единственный шанс до перерыва. Ну и в самой концовке москвичи проявили характер, вырвали три очка", - сказал Орлов.

Московский ЦСКА одержал гостевую победу над петербургским "Зенитом" в седьмом туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 2:1. Победный гол "армейцы" забили на 90+8-й минуте встречи.

Команда Дмитрия Игдисамова набрала 15 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится