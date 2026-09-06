Орлов ответил, справедлив ли результат в матче "Зенита" с ЦСКА

"Справедлив ли результат? Счет на табло. Надо поздравить ЦСКА. "Армейцы" — молодцы.
Перетерпели в первом тайме и использовали свой единственный шанс до перерыва. Ну и в самой концовке москвичи проявили характер, вырвали три очка", - сказал Орлов.
Московский ЦСКА одержал гостевую победу над петербургским "Зенитом" в седьмом туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 2:1. Победный гол "армейцы" забили на 90+8-й минуте встречи.
Команда Дмитрия Игдисамова набрала 15 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице.