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Осинькин ответил, могут ли "Крылья Советов" повторить достижение "Сочи" прошлого сезона РПЛ

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинкин оценил вероятность повторения прошлогоднего успеха "Сочи" в РПЛ самарцами.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Повторить прошлогоднее достижение "Сочи"? Некорректно сравнивать нас с "Сочи": там уже сформировавшиеся мастера. Цель на сезон? Стараться побеждать в каждом матче и способствовать прогрессу своих подопечных. Мне бы не хотелось бороться за выживание, что помешало бы нам выращивать новых игроков, отвлекало бы от этого важнейшего процесса", - цитирует Осинькина "СЭ".

"Сочи" под руководством Владимира Федотова в минувшем сезоне стал серебряным медалистом Российской Премьер-лиги, опередив "Динамо" благодаря победе над бело-голубыми в заключительном туре соревнования.

"Крылья" завершили предыдущий розыгрыш на восьмой строчке и сохранили прописку в РПЛ после возвращения из Первой лиги.

Сегодня самарцы встретятся с "Зенитом" в рамках второго тура нового сезона чемпионата страны.


Осинькин Сочи Крылья Советов
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