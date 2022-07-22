"Повторить прошлогоднее достижение "Сочи"? Некорректно сравнивать нас с "Сочи": там уже сформировавшиеся мастера. Цель на сезон? Стараться побеждать в каждом матче и способствовать прогрессу своих подопечных. Мне бы не хотелось бороться за выживание, что помешало бы нам выращивать новых игроков, отвлекало бы от этого важнейшего процесса", - цитирует Осинькина "СЭ".
"Сочи" под руководством Владимира Федотова в минувшем сезоне стал серебряным медалистом Российской Премьер-лиги, опередив "Динамо" благодаря победе над бело-голубыми в заключительном туре соревнования.
"Крылья" завершили предыдущий розыгрыш на восьмой строчке и сохранили прописку в РПЛ после возвращения из Первой лиги.
Сегодня самарцы встретятся с "Зенитом" в рамках второго тура нового сезона чемпионата страны.
Осинькин ответил, могут ли "Крылья Советов" повторить достижение "Сочи" прошлого сезона РПЛ
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинкин оценил вероятность повторения прошлогоднего успеха "Сочи" в РПЛ самарцами.
Фото: ПФК "Крылья Советов"