"Знаете, честно сказать, во вратарской академии мы обсуждали вопрос вратарей в "Спартаке". Мы все сошлись во мнении, что у красно-белых нет вратарей, четко. Этим объясняется желание "Спартака" взять вратаря. Не прям молодого, можно и возрастного, но чтобы он встал и четко занял позицию первого номера", - цитирует Чанова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" заинтересован в приобретении голкипера Евгения Латышонка, который в сезоне-2023/2024 выступал за калининградскую "Балтику", однако вратарь перешёл в петербургский "Зенит". В завершившемся сезоне Александр Максименко провёл за красно-белых во всех турнирах 29 матчей, пропустил 27 мячей и 12 раз сохранил свои ворота "сухими".
Московский "Спартак" в сезоне-2023/2024 пропустил в РПЛ 32 мяча и занял пятое место в итоговой турнирной таблице российского чемпионата - красно-белые набрали 50 очков в 30-ти встречах. Новым главным тренером команды в следующем сезоне станет Деян Станкович, в апреле руководство клуба отправило в отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
Чанов: во вратарской академии мы сошлись во мнении, что у "Спартака" нет вратарей
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что у московского "Спартака" нет хороших голкиперов.
Фото: ФК "Спартак"