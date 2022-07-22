Как сообщает источник, количество продаж резко упал из-за введения Fan ID.
Лучшие данные среди всех клубов РПЛ показывает воронежский "Факел". В городе царит ажиотаж в связи с возвращением команды в высший дивизион. "Факел" реализовал 11,3 тыс абонементов на сезон-2022/23.
Воронежцы по этому показателю превзошли "Спартак" (более 3 тысяч абонементов), ЦСКА (более 2 тысяч), "Локомотив" (более 1 тысячи) и "Динамо" (более 3 тысяч) вместе взятые.
Из топ-клубов больше всего абонементов реализовал действующий чемпион России "Зенит" - 10 тысяч.
4 июля в России стартовал процесс оформления Fan ID. С начала сезона-2022/23 Fan ID будет обязателен для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт".
Источник: РБК Спорт
"Факел" продал больше абонементов на сезон, чем "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" вместе взятые
Стало известно количество проданных сезонных абонементов клубами Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Факел"