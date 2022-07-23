- Почему мы потерпели поражение в этом матче? Федотов нас сегодня обыграл тактически. Владение мячом у «Сочи» было больше, но выиграл ЦСКА? Что здесь сказать? Мы недостаточно собранно играли. Одним словом, плохо. У нас не получилось в этом матче. Плюс Федотов очень хорошо нас знает. Поэтому и победил. Почему я был на замене? Ну, тренеру здесь виднее, - приводит слова Нобоа корреспондент Rusfootball.info Алина Гущина.
Напомним, Владимир Федотов до этого лета возглавлял "Сочи", но по окончании прошлого сезона его контракт с клубом подошел к концу. После этого Федотов заступил на работу в ЦСКА.
Нобоа: Федотов обыграл «Сочи» тактически, он хорошо знает команду
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после поражения от ЦСКА во втором туре РПЛ (0:3) назвал причины поражения своей команды.
Фото: ФК "Сочи"