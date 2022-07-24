"Мы были в отпуске, до последнего ждали. Никакой официальной информации не было. Потом уже, когда приехали на сборы, узнали, что у нас новый тренер. Владимир Валентинович потом позвонил, попрощался. Тяжело было прощаться? Да. Но, наверное, больше удивительно, что так произошло. Почему? Команда заняла второе место", - приводит слова Юрганова Sport24.
Напомним, в летнее межсезонье Владимир Федотов покинул "Сочи", который тренировал с 2020 года. У специалиста истек контракт с клубом. Под его руководством сочинцы завоевали серебряные медали РПЛ в прошедшем сезоне, но Федотов принял решение перебраться на работу в ЦСКА, с которым выиграл два стартовых матча нового сезона чемпионата России. В последнем туре его команда встречалась как раз с "Сочи" и выиграла с разгромным счетом (3:0).
Юрганов: удивительно, что Федотов ушел из "Сочи". Мы заняли второе место
Защитник "Сочи" Игорь Юрганов заявил, что его удивил уход экс-тренера клуба Владимира Федотова.
Фото: ФК "Сочи"