"Действительно ли "Зенит" интересуется Джоном Лукуми из "Генка"? В настоящее время — недействительно", - приводит слова Медведева "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня в зарубежных СМИ появилась информация, что в "Зените" ведут консультации с "Генком" по возможному трансферу центрального защитника Джона Лукуми. Сообщалось, что петербуржцы готовы бороться за колумбийца с "Фулхэмом" и "Ниццей".
Джон Лукуми выступает за "Генк" с 2018 года. На его счету 88 матчей в высшем дивизионе чемпионата Бельгии, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.
В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к защитнику "Генка" Лукуми
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что клуб заинтересован в защитнике бельгийского "Генка" Джоне Лукуми.
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