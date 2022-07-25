В сезоне-2022/23 37-летний эквадорец выходил только на замену - он провел 45 минут против "Торпедо" (3:1), а также сыграл 18 минут в матче с ЦСКА (0:3).
"Не знаю, останусь ли я в "Сочи". У меня еще год контракта, я больше ничего сказать не могу. Я сейчас не виду ни с кем переговоры. С "Зенитом" насчет перехода не общаюсь", - сказал Нобоа.
В "Сочи" Кристиан перешел в 2019 году из "Зенита". В общей сложности за южан Нобоа провел 77 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 21 результативную передачу. Отметим, что РФС признал Нобоа лучшим футболистом по итогам сезона-2021/22.
Источник: РБ Спорт
Нобоа: не знаю, останусь ли я в "Сочи". С "Зенитом" насчет перехода не общаюсь
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Сочи"