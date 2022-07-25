"В первую очередь я очень рад тому, что мы одержали победу. Да, я очень хотел забить в этом матче, но ничего страшного. Самое важное — три очка. Сейчас уже мы думаем о следующей игре", - цитирует футболиста "СЭ".
"Зенит" в рамках второго тура Российской Премьер-лиги принял на своем поле "Крылья Советов" - встреча завершилась победой питерцев со счетом 3:0. 30 июля подопечные Сергея Семака сыграют против "Локомотива", стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Кассьерра стал игроком "Зенита" этим летом – предыдущий сезон он провел в составе "Сочи".
Кассьерра – о матче с "Крыльями Советов": очень хотел забить, но рад победе "Зенита"
Форвард "Зенита" Матео Кассьерра поделился эмоциями от победы над "Крыльями Советов" во втором туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"