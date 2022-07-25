"С сожалением смотрю на "Краснодар". Ничего интересного, нет идей, странный состав. Пока они не вдохновляют. Первые минут 15 они смотрелись ничего. Но бывают моменты и сложнее. Нужно держать удар. Можно ли назвать "Спартак" претендентом на чемпионство? Нельзя. Рано еще. И что, что четыре очка в двух выездах? Прям великое достижение! Я не пойму, что у них за тренер. Еще рано", - цитирует Смородскую "СЭ".
"Спартак" уверенно переиграл «Краснодар» в гостевом матче второго тура Российской Премьер-лиги – поединок завершился со счетом 4:1. Красно-белые набрали 4 очка в двух первых играх нового сезона национального первенства и делят вторую строчку с "Зенитом", "Химками", "Ахматом" и "Динамо".
Подопечные Гильермо Абаскаля впервые в новом сезоне сыграют дома 31 июля – столичный коллектив примет на своем поле "Оренбург", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Оренбуржцы в минувшие выходные одержали победу над "Уралом" (3:0).
Смородская: "Спартак" - претендент на чемпионство в РПЛ? 4 очка в двух выездах – великое достижение!
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась впечатлениями от победы "Спартака" над "Краснодаром" во втором туре РПЛ.
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