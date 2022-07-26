"Футболист может говорить то, что ему хочется. У нас немного другая ситуация. Крис в нашей команде, Крис тренируется с нами, на всех играх с нами. Он выходит играть. Я не вижу никакой проблемы. Недопониманий между мной и Нобоа нет. У нас рабочая обстановка и атмосфера. Безусловно, рассчитываю на Кристиана", - цитирует Гаранина "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня Кристиан Нобоа заявил, что недоволен стартом нового сезона, поскольку проводит слишком мало времени на поле. Вопрос о причинах сложившейся ситуации эквадорец адресовал тренеру "Сочи".
Напомним, в летнее межсезонье "Сочи" покинул главный тренер Владимир Федотов, у которого подошел к концу контракт с клубом. После этого специалист возглавил ЦСКА. Вместо него в "Сочи" пришел экс-тренер "Енисея" Вадим Гаранин, который официально работает в должности старшего тренера, поскольку не имеет лицензии, необходимой для работы на уровне РПЛ.
В стартовых турах РПЛ Кристиан Нобоа дважды начинал встречи на скамейке запасных, выходя по ходу матчей. На его счету одна голевая передача.
Гаранин - о недовольстве Нобоа: футболист может говорить то, что ему хочется
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин отреагировал на публичное недовольство Кристиана Нобоа количеством игрового времени на старте сезона.
Фото: ФК "Сочи"