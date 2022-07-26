"Черышев — футболист не такого высокого уровня. В России, к сожалению, он не дождется приглашений от топовых клубов. В "Зенит" если кого-то приглашают, то более статусных и значимых футболистов… Он был в рассвете своих сил в "Валенсии" и сидел на скамейке. А "Валенсия" — это не "Реал Мадрид", не "Барселона", - цитирует Орлова "РБК Спорт".
Минувший сезон стал для Черышева последним в "Валенсии" по контракту, стороны не договорились о продлении соглашения. В СМИ сообщалось, что российский полузащитник может продолжить карьеру в московском "Динамо", но на данный момент футболист находится без клуба и поддерживает форму в Испании.
Черышев в завершившемся сезоне сыграл за "Валенсию" в 17-ти матчах испанской Ла лиги, в которых отдал одну голевую передачу.
Орлов – о Черышеве: в "Зенит" приглашают более статусных футболистов, а он в "Валенсии" сидел на скамейке
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем полузащитника сборной России Дениса Черышева.
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