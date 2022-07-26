"Мы думаем и каждый день ждем предложения. В основном это предложения из России. Лукой интересуются три клуба РПЛ. Пока они думают над тем, чтобы сделать предложение уже самому футболисту. Думаю, на следующей неделе станет ясно, в какой команде окажется Джорджевич", - цитирует агента Sport24.
Джорджевич пополнил состав "Зенита" летом 2012 года, на уровне Российской Премьер-лиги он также выступал за тульский "Арсенал" и московский "Локомотив". В сентябре 2021 года черногорский нападающий подписал контракт с клубом чемпионата Дании "Вайле".
В минувшем сезоне Джорджевич вышел на поле в 20-ти матчах национального первенства и забил 5 мячей.
Агент: Джорджевичем интересуются три клуба РПЛ – все станет ясно на следующей неделе
Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы экс-форварда "Зенита" и "Локомотива" Луки Джорджевича, заявил, что у игрока есть 3 варианта продолжения карьеры в РПЛ.
Фото: РПЛ