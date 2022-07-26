"Георгий Джикия проходит восстановление, решение об участии в матче будем принимать в конце недели по динамике его болевых ощущений и мышечного тестирования", - цитирует Зеленова "Чемпионат".
Напомним, Джикия досрочно завершил матч между "Спартаком" и "Краснодаром" во втором туре Российской Премьер-лиги – на 69-й минуте его заменил Максимилиано Кофрие.
Позднее в СМИ появилась информация, что футболист может пропустить встречи с "Оренбургом" и "Уралом".
В "Спартаке" ответили, когда решится вопрос с участием Джикии в матче против "Оренбурга"
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о предположительных сроках восстановления защитника москвичей Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"