"Стартовал очень необычный чемпионат страны. Нет еврокубков, претендентов на медали меньше, чем решающих задачу остаться в элите. Поэтому ждем открытий, обязаны появиться новые имена. Как Сычевой, допустим, которого до второго тура никто не знал. Фактурный форвард, продолжит забивать — не упустим из виду", — заявил Писарев в интервью "Матч ТВ".
Владимир Сычевой является игроком "Оренбурга", который по итогам минувшего сезона вернулся в Российскую Премьер-лигу. В рамках второго тура нового розыгрыша чемпионата страны оренбуржцы на своем поле уверенно переиграли "Урал" благодаря хет-трику Сычевого.
После двух матчей в активе "Оренбурга" - 3 очка, команда располагается на 9-м месте в турнирной таблице.
Тренер сборной России Писарев – о хет-трике Сычевого "Уралу": продолжит забивать – не упустим из виду
Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев высказался о претендентах на позицию нападающего национальной команды.
Фото: РИА Новости