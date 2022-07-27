Главный арбитр матча "Краснодар" - "Спартак" Кирилл Левников удалил 22-летнего полузащитника "горожан" Александра Черникова за удар хавбека "красно-белых" Виктора Мозеса по лицу. Этот эпизод произошёл в ходе борьбы за мяч между двумя футболистами. Несмотря на это, КДК не стал применять дополнительную дисквалификацию к игроку.
Напомним, 23 июля "Спартак" разгромил "быков" на его поле со счётом 4:1. После двух туров лидирует ЦСКА с 6 очками в активе. Вторым идёт "Спартак". Третьим - "Зенит". У последних двух клубов по 4 очка после первых двух игр.
Источник: "Р-Спорт"
КДК не будет отменять красную карточку Черникова, полученную им в игре со "Спартаком"
КДК отказался отменять красную карточку Черникова в игре со "Спартаком"
Фото: "Чемпионат"