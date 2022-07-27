Ранее в столичном клубе заявили, что состав совета директоров на новый сезон еще сформирован в связи со скорым появлением у клуба нового стратегического партнера.
"Упразднен ли совет директоров ЦСКА? Вы что, куда-то опаздываете?" - приводит слова Гинера РИА Новости.
ЦСКА после двух туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) единолично возглавляет таблицу чемпионата, набрав 6 очков. Армейцы дома обыграли "Урал" (2:0) и "Сочи" (3:0). Перед началом сезона столичный клуб возглавил Владимир Федотов.
В воскресенье, 31 июля, ЦСКА в гостях сыграет против "Пари НН". Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 15:00 мск.
Гинер отказался ответить на вопрос об упразднении совета директоров армейцев
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал новость об упразднении совета директоров армейцев.
Фото: РИА Новости