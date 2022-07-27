Гинер отказался ответить на вопрос об упразднении совета директоров армейцев

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал новость об упразднении совета директоров армейцев.
Фото: РИА Новости
Ранее в столичном клубе заявили, что состав совета директоров на новый сезон еще сформирован в связи со скорым появлением у клуба нового стратегического партнера.

"Упразднен ли совет директоров ЦСКА? Вы что, куда-то опаздываете?" - приводит слова Гинера РИА Новости.

ЦСКА после двух туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) единолично возглавляет таблицу чемпионата, набрав 6 очков. Армейцы дома обыграли "Урал" (2:0) и "Сочи" (3:0). Перед началом сезона столичный клуб возглавил Владимир Федотов.

В воскресенье, 31 июля, ЦСКА в гостях сыграет против "Пари НН". Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 15:00 мск.


Гинер ЦСКА
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