По информации источника, хорват не планирует приостанавливать контракт с клубом. Уход футболиста возможен только в том случае, если по нему будет получено хорошее предложение.
Отмечается, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не против ухода игрока, если клуб сможет получить за него достойную компенсацию.
Напомним, хорватский футболист из-за травмы, полученной на зимних сборах "Зенита", не сыграл ни в одном матче второй части сезона-2022/23. За сине-бело-голубых Ловрен выступает с 2020 года. В минувшем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей, результативными действиями не отметился.
Контракт Деяна с петербургским клубом рассчитан до лета 2023 года. В общей сложности за "Зенит" хорват провел 48 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Источник: Metaratings
СМИ: Ловрен не собирается приостанавливать контракт с "Зенитом". Семак не против его продажи
Стало известно, при каких условиях защитник Деян Ловрен покинет петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"