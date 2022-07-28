Матчи Скрыть

Сделать ставку

СМИ: Ловрен не собирается приостанавливать контракт с "Зенитом". Семак не против его продажи

Стало известно, при каких условиях защитник Деян Ловрен покинет петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, хорват не планирует приостанавливать контракт с клубом. Уход футболиста возможен только в том случае, если по нему будет получено хорошее предложение.

Отмечается, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не против ухода игрока, если клуб сможет получить за него достойную компенсацию.

Напомним, хорватский футболист из-за травмы, полученной на зимних сборах "Зенита", не сыграл ни в одном матче второй части сезона-2022/23. За сине-бело-голубых Ловрен выступает с 2020 года. В минувшем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей, результативными действиями не отметился.

Контракт Деяна с петербургским клубом рассчитан до лета 2023 года. В общей сложности за "Зенит" хорват провел 48 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Metaratings


Ловрен Зенит Семак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Во Франции могут отказаться от вечерних матчей ради экономии электричества 3
Агент: Шомуродов находится в шаге от ухода из "Ромы"
Источник: "Рубин" сделал предложение о покупке форварда словацкого клуба ДАК
Новичок ЦСКА Зделар: моей целью здесь станет возвращение клуба в Лигу чемпионов 3
Пиняеву назначено консервативное лечение. Срок реабилитации составит около полутора месяцев
Червиченко: никакой Сычевой не спасет "Оренбург", если матч со "Спартаком" будет судить арбитр, подобный Левникову 6 эксклюзив
В Италии сообщили, что "Торино" сделал запрос в "Аталанту" по Миранчуку
"Фатих Карагюмрюк" объявил о подписании Оздоева 3
Зделар - о переходе в ЦСКА: это большой шаг вперед для меня
Бывший спортивный директор "Зенита": трансфер Малкома себя не оправдал 20
Источник: Оздоев перейдет в турецкий клуб, который тренирует Пирло
Официально: полузащитник "Партизана" Зделар перешел в ЦСКА 8
СМИ: Ловрен не собирается приостанавливать контракт с "Зенитом". Семак не против его продажи 3
"Фенербахче" осудил фанатов, скандировавших имя Владимира Путина во время матча с киевским "Динамо" в ЛЧ
Источник: "Динамо" пригрозило "Фламенго", который хочет подписать Варелу 7
Барриос рассказал, какую роль он сыграл в переходе Кассьерры в "Зенит" 1
"Барселона" объявила о договоренности по трансферу Кунде из "Севильи" 1
Пономарев: Черчесов - большой молодец. И у "Карабаха" выиграет, сто процентов 1 эксклюзив
Журова - о скандировании в Турции фамилии Путина: это политика и манипуляция. УЕФА не должен позволять это делать 15
Мендес: РПЛ - сильная лига. Это то, чего я хотел
Гулиев: злюсь на себя за ситуацию с американцем - вот был тупой! Мог повториться сценарий Кокорина и Мамаева 5
Мендес: я тоже пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Гонсалес 3
УЕФА начал дисциплинарное расследование из-за скандирования фанами "Фенербахче" имени президента России
Черчесов: Лигу чемпионов пора называть по-другому. В группах уже те, кто занимает пятые-шестые места 8
Стало известно расписание трансляций всех матчей 3 тура РПЛ
Сенников объяснил, что нужно делать "Локомотиву", чтобы победить "Зенит" 3
Стал известен игровой номер Мендеса в ЦСКА 5
Зеленов - о матче "Спартака" с "Уралом" в 4 туре РПЛ: думаю, успеем оформить Fan ID в срок 3
ЦСКА анонсировал появление в команде еще троих новичков 11
Все новости
-