- ВАР работает у нас в ограниченном временном отрезке и сейчас пока не имеет технических средств для визуальных линий. Мы исходим из того, что нужно иметь очевидное визуальное доказательство. Не то, когда мы потом уже можем аккуратно с помощью графики расчертить прямоугольник и сказать: "Да, находился-находился (в офсайде)". А по ходу игры. Если выходит, что момент не вполне очевидный, то даем инструкции не вмешиваться, - передает слова Каманцева Matchtv.ru.
В 2022 году был расторгнут контракт между РФС и провайдером оборудования ВАР Hawk Eye, вследствие чего российские видеоарбитры утратили возможность проводить наглядные офсайдные линии для точного определения положения "вне игры". В настоящее время ведется поиск нового провайдера. В матчах первых туров Российской премьер-лиги нового сезона-2022/2023 ВАР может определять офсайд только методом визуальной оценки. По этой причине, в частности, в матче 2 тура РПЛ "Химки" - "Пари НН" был засчитан гол Резиуана Мирзова, который находился в неоднозначном положении, сложном для достоверного принятия решения - было оставлено в силе первоначальное решение арбитра на линии.
Глава Департамента судейства рассказал о нюансах работы ВАР без офсайдных линий
Руководитель Департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, как работают видеоарбитры при определении положения "вне игры" без офсайдных линий.
Фото: РПЛ