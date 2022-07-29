"Когда Мозес хочет, это игрок номер один "Спартака". Когда по каким-то причинам не в форме или не хочется, это средний игрок.
Мартинс — не усиление, мягко говоря, а просто выброс денег. Зобнин намного эффективнее. Мартинс, по тому, что показывает в "Спартаке", средний игрок даже для уровня РПЛ", - приводит слова Широкова "РБ Спорт".
Гол Мозеса позволил "Спартаку" избежать поражения в матче первого тура с "Ахматом" - встреча завершилась со счетом 1:1. Во втором туре Российской Премьер-лиги, в рамках которого красно-белые сыграли с "Краснодаром", нигерийский футболист снова поразил ворота соперника. В результате москвичи одержали победу со счетом 4:1.
31 июля "Спартак" на своем поле сыграет против "Оренбурга" - стартовый свисток прозвучит в 17:30 по столичному времени.
Широков: когда Мозес хочет, это игрок номер один в "Спартаке", Мартинс — выброс денег
Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков оценил игровые качества полузащитников "Спартака" Виктора Мозеса и Кристофера Мартинса.
Фото: ФК "Спартак"