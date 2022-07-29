"Ваноли отдохнул и уже готов снова браться за дело. Сейчас Паоло очень мотивирован приступить к тренерской работе в серьезной большой команде. Это будет клуб серии А? Да, такая вероятность есть. Скоро все решится", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, Паоло Ваноли возглавлял "Спартак" с декабря прошлого года до конца сезона 2021/22. Под его руководством красно-белые заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ и стали победителями Кубка России, обыграв в финале "Динамо" (2:1). До работы в "Спартаке" Ваноли никогда самостоятельно не тренировал клубные команды. Ранее специалист входил в тренерский штаб Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
Агент Ваноли: есть вероятность, что Паоло будет работать в итальянской Серии А
Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы экс-тренера "Спартака" Паоло Ваноли, рассказал, где его клиент может продолжить карьеру.
Фото: РПЛ