Думаю, это мой последний сезон в команде. "Локомотив" — это трамплин для меня, такой проект мне предложил сам клуб. Вот, к примеру, сейчас появилась возможность расстаться с Бека-Бека и руководство не колось. Все прошло очень быстро, переговоры начались во вторник, а закончились в среду. Даже сам Алексис был удивлен скоростью переговоров", - сказал Изидор.
Напомним, Вильсон Изидор перебрался в "Локомотив" из "Монако" в зимнее трансферное окно. "Железнодорожники" заплатили за трансфер форварда около трех млн евро. В текущем розыгрыше РПЛ на счету французского форварда две игры, в которых он отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
В третьем туре "Локомотив" в гостях сыграет с "Зенитом". Встреча состоится уже сегодня, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Источник: FootMercato
Изидор: "Локомотив" - трамплин для меня. Думаю, это мой последний сезон в команде
Форвард "Локомотива" Вильсон Изидор заявил, что задумывается об уходе из команды после окончания этого сезона.
Фото: ФК "Локомотив"