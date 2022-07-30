"Дзюба хочет, чтобы перед ним встали на колени и умоляли подписать контракт. Он слишком высокого мнения о себе. Дождется, что в итоге останется без клуба на сезон.
Сейчас уже никто ему больше миллиона евро за год не даст. Вполне вероятно, что он останется в "Рубине" и будет играть в низшем дивизионе", - приводит слова Петржелы Sport24.
Напомним, нападающий Артем Дзюба в мае покинул "Зенит" - у него закончился контракт с сине-бело-голубыми. На сегодняшний день Дзюба пока еще не нашел себе новый клуб и продолжает находиться в статусе свободного агента. Ранее стало известно, что форвард поддерживает форму в казанском "Рубине", главным тренером которого является Леонид Слуцкий.
В прошлом сезоне 33-лентий футболист провел в составе "Зенита" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Также россиянин защищал цвета "Спартака", "Ростова", "Томи" и тульского "Арсенала".
Петржела: Дзюба хочет, чтобы перед ним встали на колени и умоляли подписать контракт
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о том, что экс-нападающий петербуржцев Артем Дзюба до сих пор не нашел себе новую команду.
Фото: ФК "Зенит"