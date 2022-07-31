"Марин просто сам завалился, судья потом через ВАР это увидел. Игрок изображал пенальти? Если пенальти не назначили, значит — да.
С этим ВАР в каждой игре у нас что-то происходит: то красная карточка, то ещё что-то. До конца не был уверен, что пенальти не поставят, но судья разобрался, молодец", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 3 очка в третьем туре нового сезона Российской Премьер-лиги, одержав победу над "Оренбургом" со счетом 4:1. Красно-белые записали себе в актив 7 очков в трех играх и теперь занимают второе место в турнирной таблице. 6 августа "Спартаку" предстоит сыграть в гостевом поединке с екатеринбургским "Уралом".
Чернов: с этим ВАР у "Спартака" в каждой игре что-то происходит – не был уверен, что пенальти не поставят
Защитник "Спартака" Никита Чернов оценил работу судей на матче против "Оренбурга" в третьем туре РПЛ.
Фото: РПЛ