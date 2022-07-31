"Черданцев сказал, что "Спартак" не станет чемпионом? Ну всё, значит, будем чемпионами", — цитирует Соболева "Чемпионат".
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги – подопечные Гильермо Абаскаля набрали 7 очков в трех играх.
Сегодня красно-белые одержали разгромную победу над "Оренбургом" со счетом 4:1.
Соболев – о словах Черданцева: ну всё, "Спартак" будет чемпионом РПЛ
Форвард "Спартака" Александр Соболев высказался о словах комментатора Георгия Черданцева относительно шансов красно-белых на чемпионский титул в РПЛ.
Фото: Матч ТВ