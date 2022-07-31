По данным источника, после этого семья функционера покинет Россию.
Ранее в СМИ появилась информация, что Федун уйдет с должности президента "Спартака", а его место займет бывший глава Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц.
"Спартак" начал сезон с двух побед и ничьей в первых трех турах чемпионата страны – с 7 очками команда занимает второе место в турнирной таблице.
Источник: телеграм-канал "Раздевалка"
Источник: Федун с семьей покинет Россию после того, как уйдет из "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова в скором времени уйдут из клуба.
Фото: ФК "Спартак"