Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
20:00
УфаНе начат
П1 2.31X 3.15П2 3.2
Сделать ставку

Источник: Федун с семьей покинет Россию после того, как уйдет из "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова в скором времени уйдут из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, после этого семья функционера покинет Россию.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федун уйдет с должности президента "Спартака", а его место займет бывший глава Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

"Спартак" начал сезон с двух побед и ничьей в первых трех турах чемпионата страны – с 7 очками команда занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: телеграм-канал "Раздевалка"


Федун Салихова Спартак
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

В "Спартаке" отреагировали на информацию об уходе Федуна с поста президента клуба
Источник: "Лукойл" может заплатить Федуну 6 млрд рублей, чтобы выкупить домашний стадион "Спартака" 2
Малых – после поражения от "Спартака": верю, что "Оренбург" останется в РПЛ 1
СМИ: Хачатурянца пригласили на пост главы "Спартака" по инициативе Алекперова
Источник: Федун с семьей покинет Россию после того, как уйдет из "Спартака" 4
Гендиректор "Шахтера" рассказал, велись ли переговоры о подписании контракта с Ракицким 1
Источник: Хачатурянц займет место Федуна на посту президента "Спартака" 7
Федун: "Спартаку" пока не нужен новый спортдиректор - мы видим хорошую работу Каттани 3
Гендиректор "Шахтера": что нужно сделать России, чтобы ФИФА исключила их?
Соболев: "Спартак" был бы доволен стартом сезона, если бы набрал 9 очков в трех играх 5
Смольников: "Крылья Советов" считались фаворитом, но "Торпедо" могло набрать 3 очка 1
Хлусевич – после победы над "Оренбургом": "Спартак" будет бороться за чемпионство РПЛ 1
Игрок "Торпедо" Кожемякин: мы потеряли очки с "Крыльями" - по моментам должны были побеждать
Осинькин – о ничьей с "Торпедо": "Крылья" не смогли провести штурм – есть определенный кадровый голод
СМИ: "Динамо" почти договорилось подписании защитника "Монтеррея" Монтеса 1
Тарханов: "Ростов" и "Химки" будут претендовать на 5-8 места 2 эксклюзив
Терюшков – о поражении "Химок": в эпизоде с голом "Ростова" был толчок 3
Соболев – о словах Черданцева: ну всё, "Спартак" будет чемпионом РПЛ 11
Чернов: некоторые футболисты не знают правил, я их ни разу не читал 7
Неожиданный лидер, провал "СКА-Хабаровска" и шедевр от спартаковского воспитанника. Обзор 3-го тура Первой лиги 3
Кучаев – о ничьей между ЦСКА и "Пари НН": есть разочарование от результата, должны были выигрывать 5
Соболев: "Зенит" сильнее на бумаге, но "Спартак" всегда должен бороться за чемпионство 17
Зиньковский: матч "Спартак" - "Оренбург" более честно судили? Судят всегда нормально 5
Соболев: бывает, что у "Зенита" залетает практически всё, а у других команд не залетает вовсе 11
Гол Комличенко принес "Ростову" минимальную победу над "Химками" 22
Чернов: с этим ВАР у "Спартака" в каждой игре что-то происходит – не был уверен, что пенальти не поставят 1
Чернов: можно было подарить "сухарь" Селихову, но я предложил ему по одному голу пропускать и выигрывать
Баженов: красно-белые выиграли на классе, "Оренбург" ничего не предложил "Спартаку" 2 эксклюзив
Федун: конкурировать с "Зенитом"? "Спартаку" важно побеждать себя 2
Умяров ответил на вопрос, является ли "Спартак" претендентом на чемпионство РПЛ 14
Все новости
-