"Недовольство паспортом болельщиков и пониженная посещаемость после его введения - не повод как-либо пересматривать систему или отменять ее. Эта ситуация напоминает картину с введением масочного режима в метро. Вначале тоже были возмущения и проблемы, а потом все нормально заработало. Уверен, со временем все наладится.
Fan ID никак не помешает футболу, в любом случае отмены закона добиться нельзя", - цитирует Валуева РБ Спорт.
4 июля в России стартовал процесс оформления Карты болельщика. С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.
В минувшие выходные на всех этих стадионах прошли матчи. В общей сложности игры на этих аренах посетили 34088 зрителей.
Напомним, ранее фанатские объединения нескольких клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) объявили о бойкоте матчей из-за введения Карты болельщика.
Валуев - о Fan ID: недовольство - не повод пересматривать систему, напоминает введение масочного режима
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что закон о Карте болельщика (Fan ID) отменен не будет.
Фото: ТАСС