"Сначала "Локомотив" развели на деньги, а теперь "Ниццу". Эта немецкая схема. "Ниццу" пару лет назад купили крупные бизнесмены, поэтому они вкладывают деньги, чтобы хоть что-то выиграла "Ницца". Пока этого не получается. Поэтому крупные страны можно пошерстить. Конечно, это переплата. Тем более это "Локомотив", и он не был там основным. Шикарная сделка", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Ранее "Локомотив" сегодня официально объявил о трансфере Бека-Бека в "Ниццу". Пресс-служба клуба сообщила, что сумма трансфера составила 12 млн евро плюс 2 млн в качестве бонусов. Кроме того, "Локомотив" может получить 5 процентов с будущей продажи француза.
Алексис Бека-Бека выступал за "Локомотив" с лета прошлого года. За это время Бека-Бека провел за "железнодорожников" 28 матчей, в которых отметился 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 3 млн евро.
Мостовой - о трансфере Бека-Бека: сначала развели на деньги "Локомотив", а теперь "Ниццу"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал трансфер Алексиса Бека-Бека из "Локомотива" в "Ниццу".
Фото: ФК "Ницца"