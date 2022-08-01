Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
20:00
УфаНе начат
П1 2.14X 3.3П2 3.45
Сделать ставку

Мостовой - о трансфере Бека-Бека: сначала развели на деньги "Локомотив", а теперь "Ниццу"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал трансфер Алексиса Бека-Бека из "Локомотива" в "Ниццу".
Фото: ФК "Ницца"
"Сначала "Локомотив" развели на деньги, а теперь "Ниццу". Эта немецкая схема. "Ниццу" пару лет назад купили крупные бизнесмены, поэтому они вкладывают деньги, чтобы хоть что-то выиграла "Ницца". Пока этого не получается. Поэтому крупные страны можно пошерстить. Конечно, это переплата. Тем более это "Локомотив", и он не был там основным. Шикарная сделка", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Ранее "Локомотив" сегодня официально объявил о трансфере Бека-Бека в "Ниццу". Пресс-служба клуба сообщила, что сумма трансфера составила 12 млн евро плюс 2 млн в качестве бонусов. Кроме того, "Локомотив" может получить 5 процентов с будущей продажи француза.

Алексис Бека-Бека выступал за "Локомотив" с лета прошлого года. За это время Бека-Бека провел за "железнодорожников" 28 матчей, в которых отметился 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 3 млн евро.


Мостовой Бека-Бека Локомотив Ницца Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Семин: если Федун покинет "Спартак", это будет большая потеря для клуба и всего российского футбола
Агент Клаудиньо и Малкома: у обоих игроков были предложения от топ-клубов Европы
"Рубин" - "Уфа": стартовые составы на матч 3-го тура Первой лиги
В "Химках" отреагировали на новый запрет на регистрацию футболистов
Дик Адвокат: Кокорин - талант поколения. Один из лучших российских футболистов в истории 3
"Наш клуб не согласовывал переход". В "Динамо" сделали заявление о переходе Варелы в "Фламенго"
Мостовой - о трансфере Бека-Бека: сначала развели на деньги "Локомотив", а теперь "Ниццу" 3
РФС наложил на "Химки" запрет на регистрацию новых игроков
Игрок "Челси" опубликовал фото Промеса после матча с "Оренбургом" 3
В "Рубине" отреагировали на слухи о том, что Дзюба попадет в заявку на матч с "Уфой" 1
Источник: вопрос прихода Хачатурянца в "Спартак" практически решен. Он хочет оставить в клубе Абаскаля 7
Коллекция сейвов Сафонова, вернувшийся Нобоа и худшая версия Заболотного. Лучшие игроки и неудачники 3 тура РПЛ 3
Источник: "Рубин" включит Дзюбу в заявку на сегодняшний матч с "Уфой" 12
Первый тренер Миранчука - о переходе в "Торино": у Леши начнется новая жизнь. Пришло время по-настоящему заиграть
Агент Монтеса, которым интересуется "Динамо": клубы в процессе переговоров. Думаю, все будет хорошо 1
Цорн рассказал, повлияет ли уход Бека-Бека на будущее Изидора
Британские СМИ: футболистки женской сборной Англии получили за победу на ЧЕ столько, сколько Роналду за день 4
Источник рассказал, как и когда "Локомотив" получит деньги за трансфер Бека Бека в "Ниццу" 1
"Спартак" впервые в истории РПЛ забил 9 голов за первые 3 тура 1
СМИ: "Црвена Звезда" хочет оставить трансферную цель "Зенита" Эраковича до зимы, чтобы продать его дороже после ЧМ-2022 1
Валуев - о Fan ID: недовольство - не повод пересматривать систему, напоминает введение масочного режима 30
Стала известна причина возможной продажи стадиона "Спартака" 4
Игрок "Торпедо" Самсонов: нас будут бояться даже клубы первой пятерки 4 эксклюзив
Цорн объяснил, как "Локомотиву" удалось продать Бека Бека в "Ниццу" за 12 млн евро 4
Капитан "Торпедо" Рязанцев прокомментировал ничью с "Крыльями" 1 эксклюзив
Арустамян: сегодня вечером Миранчук пройдет медосмотр перед переходом в "Торино" 3
Коваленко - о трансфере в "Сочи": до сих пор хочется помогать "Крыльям", всем сердцем за них 1 эксклюзив
В "Локомотиве" прокомментировали трансфер Бека Бека в "Ниццу" 3
Президент "Торпедо" Маслов - о старте в РПЛ: мы не спринтеры, мы - стайеры эксклюзив
"Факел" принял решение не подавать жалобы на судейство в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23 5
Все новости
-