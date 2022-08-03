"Есть ли желание у Кругового уйти в аренду? Данил – игрок большого клуба, в котором есть конкуренция абсолютно на каждой позиции. Результат всегда приходит через большую работу, конкуренция с Дугласом сделала Кругового сильнее как на поле, так и ментально.
Круг — любимец болельщиков… Сергей Богданович рассчитывает на Данила, о чём он неоднократно говорил в интервью", - цитирует Ливанова "Чемпионат".
Ранее Семак во время брифинга перед матчем "Зенита" против "Ахмата" отметил, что Круговому не требуется аренда – он попадет в стартовый состав, когда будет в оптимальной форме.
Круговой до сих пор не появлялся на поле в составе "Зенита" с первых минут в новом сезоне Российской Премьер-лиги – во всех трех играх защитник выходил на замену во втором тайме.
Круговой не отметился результативными действиями в трех первых турах национального первенства.
Представитель Кругового прокомментировал заявление Семака о нежелании отпускать защитника в аренду
Кирилл Ливанов, представляющий интересы защитника "Зенита" Данила Кругового, поделился мнением о нежелании главного тренера питерцев Сергея Семака отпускать футболиста в аренду.
Фото: ФК "Зенит"