Представитель Кругового прокомментировал заявление Семака о нежелании отпускать защитника в аренду

Кирилл Ливанов, представляющий интересы защитника "Зенита" Данила Кругового, поделился мнением о нежелании главного тренера питерцев Сергея Семака отпускать футболиста в аренду.
Фото: ФК "Зенит"
"Есть ли желание у Кругового уйти в аренду? Данил – игрок большого клуба, в котором есть конкуренция абсолютно на каждой позиции. Результат всегда приходит через большую работу, конкуренция с Дугласом сделала Кругового сильнее как на поле, так и ментально.

Круг — любимец болельщиков… Сергей Богданович рассчитывает на Данила, о чём он неоднократно говорил в интервью", - цитирует Ливанова "Чемпионат".

Ранее Семак во время брифинга перед матчем "Зенита" против "Ахмата" отметил, что Круговому не требуется аренда – он попадет в стартовый состав, когда будет в оптимальной форме.

Круговой до сих пор не появлялся на поле в составе "Зенита" с первых минут в новом сезоне Российской Премьер-лиги – во всех трех играх защитник выходил на замену во втором тайме.

Круговой не отметился результативными действиями в трех первых турах национального первенства.


Зенит Круговой
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